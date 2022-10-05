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Архив - Донецкая область

Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу

05.10.2022 12:00
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Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу

Ночью и утром россияне вели обстрелы в Донецком и Горловском направлениях. Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"На Донецком направлении под огнем оказалась Авдеевка и села Очеретинской громады. В Авдеевке были единичные прилеты в старый город, а утром - массированный артобстрел центра. Также ночью россияне обстреляли Карловское водохранилище на территории Очеретинской громады. По предварительной информации, без жертв", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел
 
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