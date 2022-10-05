Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

05.10.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечье, Зеленое, Майорск, Спирное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

- на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец;

- на Краматорском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.

- на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка и Юрьевка.

- на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе: Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополье, Ольговское, Первомайское.