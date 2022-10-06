"Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области

06.10.2022 11:00

В Донецкой области начата подготовка к восстановлению газоснабжения. Об этом сообщили в АО "Донецкоблгаз".

"Для осуществления работ по восстановлению газоснабжения необходимо:

Бытовым потребителям природного газа предоставить заявку (подробнее...);

Небытовым потребителям (предприятия, бюджетные учреждения, теплоснабжающие организации, коммунально бытовые объекты) природного газа и услуг распределения предоставить письменное (информационное) письмо (подробнее...)", - говорится в сообщении.

Также «Донецкоблгаз» информирует, что возобновление газоснабжения в Донецкой области происходит для потребителей на безвозмездной основе, кроме случаев отключения от газораспределительной системы по вине самого потребителя.