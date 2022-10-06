Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области

06.10.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области

Более 26 млрд долларов - размер ущерба, нанесенного Россией Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"Имея опыт деоккупации Святогорской и Лиманской громад, можно уверенно говорить: последствия оккупации - опустошительные. Кроме того, кроме прямых убытков, есть еще косвенные, связанные с нарушением экономических и производственных цепей, имиджевыми потерями, дополнительными затратами на войну и тому подобное. Поэтому итоговая цифра ущерба будет значительно выше этих 26 млрд долларов. Больше всего от российского вторжения пострадал жилой фонд (40% от общего объема разрушений), транспорт (31%), торговля и промышленность (10%)", - отметил Кириленко.
При этом Донецкая область - наиболее пострадавший от российской агрессии регион. Четверть всех убытков, нанесенных Украине, приходится именно на Донетчину.



Теги: Россия, Донбасс, агрессия, ущерб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх