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Архив - Донецкая область

Для усиления войск РФ на Донетчину прибыли 500 уголовников

07.10.2022 10:00
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Для усиления войск РФ на Донетчину прибыли 500 уголовников

Для усиления российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области прибыло подкрепление из 500 криминальных преступников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Командирами вновь прибывших подразделений были назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей", - говорится в сводке.
В Генштабе добавили, что руководство оккупантов издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.



Теги: Россия, Донбасс, уголовник, мобилизация
 
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