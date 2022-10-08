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Архив - Донецкая область

В Иловайске уничтожен грузовой склад оккупантов

08.10.2022 11:00
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В Иловайске уничтожен грузовой склад оккупантов

В ночь на субботу, 8 октября, в оккупированном Иловайске Донецкой области произошли взрывы на железнодорожном узле. Загорелись цистерты и грузовой склад. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"У оккупантов хорошо пригорело. По меньшей мере, новая проблема с топливом для военной техники оккупантов гарантирована.
Видимо, снова кто-то неудачно бросил окурок", — написал представитель мэрии.
По заявлению росСМИ, взрывы вызваны обстрелом ВСУ с использованием шести ракет M142 HIMARS.



Теги: Донбасс, Иловайск, склад, уничтожение, оккупанты
 
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