В Иловайске уничтожен грузовой склад оккупантов

08.10.2022 11:00

В ночь на субботу, 8 октября, в оккупированном Иловайске Донецкой области произошли взрывы на железнодорожном узле. Загорелись цистерты и грузовой склад. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"У оккупантов хорошо пригорело. По меньшей мере, новая проблема с топливом для военной техники оккупантов гарантирована.

Видимо, снова кто-то неудачно бросил окурок", — написал представитель мэрии.

По заявлению росСМИ, взрывы вызваны обстрелом ВСУ с использованием шести ракет M142 HIMARS.