В соцсетях сообщают о взрывах в оккупированном Донецке

08.10.2022 15:00

В Донецке, который временно находится под контролем войск РФ, прогремели взрывы. Кадры публикуют Телеграм-каналы.

"Временно оккупированный Донецк тоже не отстает", - говорится в подписи к видео.

На кадрах виден столб черного дыма.

Отмечается, что в Донецке горит типография в Кировском районе возле оптовых рынков.

По словам местных жителей, пожар возник в микрорайоне Мирный. Они утверждают, что было три "прилета".