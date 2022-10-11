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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

11.10.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
- на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григорьевка;
- на Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Отрадовка;
- на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Временка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Новополье, Новониколаевка, Гуляйпольское, Дорожнянка, Темировка и Красное.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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