Vodafone восстановил мобильную связь и интернет в Святогорске

11.10.2022 15:00

В освобожденном Святогорске восстановлена мобильная связь и мобильный интернет 4G от Vodafone. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По данным оператора, запущены в эфир две базовые станции.