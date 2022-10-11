Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Vodafone восстановил мобильную связь и интернет в Святогорске

11.10.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Vodafone восстановил мобильную связь и интернет в Святогорске

В освобожденном Святогорске восстановлена мобильная связь и мобильный интернет 4G от Vodafone. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
По данным оператора, запущены в эфир две базовые станции.



Теги: Донбасс, Святогорск, Интернет, мобильная связь, Vodafone-Украина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх