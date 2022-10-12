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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:
на Краматорском направлении - Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;
на Бахмутском направлении - Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Одрадовка, Опытное, Майорск, Спирное и Яковлевка;
на Авдеевском направлении - Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях - Великая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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