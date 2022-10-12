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В результате обстрела рынка в Авдеевке погибли 7 человек
12.10.2022 15:00
Российские оккупанты в среду, 12 октября, нанесли удар по рынку в Авдеевке Донецкой области, в результате чего семь человек погибли и восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей. У таких обстрелов нет никакой военной логики - только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способны противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими", - написал Кириленко в Facebook.
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, погибшие
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