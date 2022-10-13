Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Информатор РФ на Донетчине получила девять лет тюрьмы

13.10.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Информатор РФ на Донетчине получила девять лет тюрьмы

Информатор врага, которую СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области, получила девять лет заключения. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба СБУ.
Женщина передавала сведения о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.
В суде подтверждены собранные следователями СБУ доказательства, в том числе факты передачи координат состава боеприпасов ВСУ вблизи Покровска, информации о численности подразделения украинских сил обороны в районе, маршрута перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта Вооруженных Сил.
Своими действиями информатор поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ. Лишь благодаря своевременному реагированию сил обороны подразделение Вооруженных сил вовремя изменило позиции.
Информатор приговорена к девяти годам лишения свободы и признан виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).



Теги: Донбасс, приговор, информатор, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх