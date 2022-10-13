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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
13.10.2022 09:00
Наши вооруженные силы за минувшие сутки отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутского, Озаряновки, Иванграда, Бахмута и Марьинки. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник вел обстрелы:
- на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, неподалеку Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спирного, Тернов, Торского и Ямполовки;
- на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Временка, Железнодорожное, Никольское, Новополье, Новоселка и Полтавка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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