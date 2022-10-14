Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

14.10.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в направлениях населенных пунктов Терны, Опытное, Веселое, Невельское, Отрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой Ставок. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

- на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполовка и Майское;

- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опытное;

- на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха.