Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск

14.10.2022 13:00

Впервые с начала апреля в Краматорск пустили поезда, сообщает Укрзализныця в пятницу, 14 октября.

"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно выехать в другие регионы нашей страны", - отметили в компании.

Поезд будет курсировать по следующему графику:

- отправка из Киева ежедневно в 06:52. Прибытие в Краматорск в 14:03;

- в обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35. Прибытие в Киев в 21:13.

Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.