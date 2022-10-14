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В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области
Возобновление газоснабжения в селах и поселках Донецкой области возможно там, где сейчас не идут боевые действия. Поэтому Бахмут и Торецк в список пока не входят. Об этом рассказал «Суспільному» председатель правления АО «Донецкоблгаз» Вадим Батий.
Систему газоснабжения, отметил он, уже обследовали и проверили в Черкасской громаде и в Райгородке. На очереди — Николаевская громада.
В Лиман подать газ этой зимой, скорее всего, не удастся: газовые сети слишком разрушены, а территория заминирована. В Краматорске, Славянске, Константиновке, Покровске газовщики подключат коммунальные предприятия, а затем частные дома. Подключить газ в многоэтажках не смогут.
«Многоэтажки там, где нет учета и где нет сейчас людей, мы пока не будем запускать вообще. Мы перекрываем стояки. Потому что, для того чтобы запустить один стояк, нужно попасть в каждую квартиру, проверить оборудование и сделать продувку, чтобы не было кислорода в газовой трубе. Если бы можно было каждую отдельную квартиру перекрыть, тогда выборочно подключали бы квартиры. А так, пока нет возможности», — рассказал Батий.
Теги: газ, восстановление, Донетчина
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