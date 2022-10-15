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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За сутки 14 октября украинским воинам удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спирное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
- на Краматорском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надежда, Нововодяное, Ольговка, Першотравневое, Роздоловка, Табаевка, Терны и Ямполовка;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Одрадовка, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк;
- на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское, Марьинка и Красногоровка;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более двадцати районов населенных пунктов. Среди них - Великая Новоселка, Временка, Золотая Нива, Угледар, Павловка, Никольское и Новоданиловка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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