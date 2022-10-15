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Архив - Донецкая область

В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева

15.10.2022 10:00
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В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева

В Краматорск вчера успешно прибыл поезд из Киева с пассажирами. Теперь сообщение планируют сделать постоянным, сообщает Укрзализныця.
Железнодорожный вокзал Краматорска не работал с 8 апреля. В этот день от российского ракетного обстрела погибли более 60 человек.
"Первый после перерыва рейс уже следует из Краматорска в Киев. Ради таких мгновений стоило примчаться в этот город", - говорится в сообщении Укрзализныци.



Теги: Донбасс, Киев, Краматорск, поезд
 
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