Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

16.10.2022 09:00

ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Торское и Спорное на Краматорском направлении, Берестовое, Соледар и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинка, Победа и Невельское на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях противник стрелял:

- на Краматорском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоегоровка, Роздоловка и Серебрянка;

- на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Временка, Парасковеевка, Пречистовка и Щербаки;



