- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск13:00
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области12:00
- Прокуратура сообщила о подозрении директору школы из Мариуполя10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Охраннику боевика "Гиви" дали 13 лет тюрьмы08:00
- Информатор РФ на Донетчине получила девять лет тюрьмы12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Торское и Спорное на Краматорском направлении, Берестовое, Соледар и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинка, Победа и Невельское на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник стрелял:
- на Краматорском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоегоровка, Роздоловка и Серебрянка;
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Временка, Парасковеевка, Пречистовка и Щербаки;
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск13:00
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области12:00
- Прокуратура сообщила о подозрении директору школы из Мариуполя10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Охраннику боевика "Гиви" дали 13 лет тюрьмы08:00
- Информатор РФ на Донетчине получила девять лет тюрьмы12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Киеве открылась выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" (ВИДЕО)17:00
- Кабмин упростил процедуру въезда для граждан с оккупированных территорий15:00
- Изменился порядок выплат помощи для переселенцев от ООН13:00
- Зеленский заявил о восстановлении 15 объектов, поврежденных ракетной атакой РФ11:00
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ФК "Шахтер" оплатит лечение защитника Азовстали Дианова17:00
- Вышел тизер документального фильма о блокаде Мариуполя (ВИДЕО)15:00
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск13:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области
- Изменился порядок выплат помощи для переселенцев от ООН
- Информатор РФ на Донетчине получила девять лет тюрьмы
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Прокуратура сообщила о подозрении директору школы из Мариуполя
- ФК "Шахтер" оплатит лечение защитника Азовстали Дианова
- Залужный поздравил украинских воинов с днем защитника Отечества (ВИДЕО)
- В Киеве открылась выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" (ВИДЕО)