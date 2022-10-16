В Кураховской громаде стартует проект «Накорми голодного»

16.10.2022 17:00

С понедельника в Кураховской громаде стартует проект "Накорми голодного". Об этом сообщает Телевидение "Капри".

"Любой может прийти и поесть горячее первое и второе. Каждый день в 13.00. Приходите по адресу ул. Мичурина, 58", - говорится в сообщении.