Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.10.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клищеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

- на Лиманском направлении - из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надежда, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БпЛА;

- на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневое поражение из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко.