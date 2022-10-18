Покровск и Константиновка остались без электричества

18.10.2022 15:00

Покровск обесточен из-за обстрелов россиянами объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Покровской ГВА.

В телеграм-каналах отмечается, что проблемы со светом наблюдаются также в Константиновке.

Предварительная причина отсутствия электроснабжения - утренняя массированная атака РФ на энергетические объекты в ряде городов Украины. Также было попадание и в Кураховскую ТЭС.