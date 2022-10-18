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Архив - Донецкая область

Покровск и Константиновка остались без электричества

18.10.2022 15:00
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Покровск и Константиновка остались без электричества

Покровск обесточен из-за обстрелов россиянами объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Покровской ГВА.
В телеграм-каналах отмечается, что проблемы со светом наблюдаются также в Константиновке.
Предварительная причина отсутствия электроснабжения - утренняя массированная атака РФ на энергетические объекты в ряде городов Украины. Также было попадание и в Кураховскую ТЭС.



Теги: Константиновка, электроснабжение, проблемы, Покровск
 
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