Последние новости раздела
- Покровск и Константиновка остались без электричества15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Кураховской громаде стартует проект «Накорми голодного»17:00
- В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск13:00
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области12:00
Покровск и Константиновка остались без электричества
18.10.2022 15:00
Покровск обесточен из-за обстрелов россиянами объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Покровской ГВА.
В телеграм-каналах отмечается, что проблемы со светом наблюдаются также в Константиновке.
Предварительная причина отсутствия электроснабжения - утренняя массированная атака РФ на энергетические объекты в ряде городов Украины. Также было попадание и в Кураховскую ТЭС.
Теги: Константиновка, электроснабжение, проблемы, Покровск
Читайте также:
- Покровск и Константиновка остались без электричества15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Кураховской громаде стартует проект «Накорми голодного»17:00
- В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск13:00
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области12:00
- Покровск и Константиновка остались без электричества15:00
- Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины13:00
- Германия прекращает льготный обмен гривны для украинских беженцев12:00
- Количество жертв авиакатастрофы в Ейске существенно выросло11:00
- Из плена РФ и "ЛДНР" освобождены 108 украинок10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В России два человека погибли в результате падения военного самолета (ВИДЕО)08:00
- В Литве начались учения стран НАТО17:00
- "Укроборонпром" анонсировал ответ на атаки дронов РФ15:00
- Метинвест передал на фронт 25 "мобильных блиндажей"13:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Изменился порядок выплат помощи для переселенцев от ООН
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева
- Метинвест передал на фронт 25 "мобильных блиндажей"
- В Киеве открылась выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- "Укроборонпром" анонсировал ответ на атаки дронов РФ