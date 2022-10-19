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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщает Генштаб.
За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огирцево и Двуречная Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новокалиново, Майорск, Отрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
на Лиманском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполовка;
на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Раздоловка, Соледар, Спирное и Яковлевка;
на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Времовка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольговское, Степное и Пречистовка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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