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Фонд Ахметова отправил на Донетчину 4 фуры гуманитарной помощи
20.10.2022 17:00
Для жителей прифронтовых общин в Донецкой области доставят 7200 продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметов. Об этом сообщает прсс-служба фонда.
Четыре фуры везут в регион самые необходимые, питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, фонд Рината Ахметова
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