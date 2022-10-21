В Краматорске началось возобновление подачи газа населению

21.10.2022 11:00

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал о возвращении газа в Краматорск.

"Есть первые дома с газом. Работа в процессе. Это будет не скоро, потому что с таким объёмом, условиями и фронтом работ никогда и никто не сталкивался. Спасибо всем причастным за эту возможность. Вы супергерои. Держимся", - отметил он.