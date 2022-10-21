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Архив - Донецкая область

В Славянске начинают отопительный сезон

21.10.2022 08:00
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В Славянске начинают отопительный сезон

В Славянской громаде на Донетчине возобновлено газоснабжение и начинается отопительный сезон. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале ВГА вчера, 20 октября.
"Хорошие новости. Большая работа, которая была проделана по возобновлению газоснабжения в Донецкой области, дала свои результаты. Поэтому вчера, 19 октября, подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Славянской громаде", - сказал Лях.
Он отметил, что согласно распоряжению, частный сектор будет с газом, а значит - с теплом.
"Уже завтра в микрорайонах Словкурорт, Восточный и Мимовка горгаз начнет возобновление подачи услуги в дома. Остальные микрорайоны - на очереди", - заявил Лях.
Он добавил, что газ будет подаваться в котельные, которые обеспечивают теплом многоэтажки. Но это сложный этап работы, поскольку сейчас в них проживают от 15% до 35% жителей. Чтобы облегчить запуск отопления, управляющим компаниям помогут работники КП Словгорводоканал и КП Благоустройство.
"В этом процессе задействуем всех коммунальщиков. Надеюсь, что тепло в дома мы предоставим. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло уже 1 ноября. Но все будем делать по возможностям", - подчеркнул руководитель ВГА.
Заполнение отопительных систем многоэтажек и выведение из консервации начнется уже завтра, 21 октября, констатировал Лях. Он поблагодарил всех, кто работал над восстановлением газоснабжения в Донецкой области.



Теги: Славянск, начало, отопительный сезон
 
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