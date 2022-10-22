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Между Краматорском и Славянском возобновлено ж/д сообщение
"Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов между Краматорском и Славянском. Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
"Укрзализныця, несмотря на все продолжает восстанавливать движение. Сегодня 21 октября, Укрзализныця вновь сделала шаг навстречу пассажирам и возобновила пригородное сообщение с одним из крупнейших городов Донбасса - Краматорском. Жители смогут стальными магистралями добраться до Славянска и Лозовой. Маршрут пролегает через станции: Шпичкино, Шидловская, Бантышево, Гусаровка, Барвенково, Близнюки", - говорится в сообщении.
Расписание пригородных поездов:
Поезд №6804 Краматорск - Славянск ежедневно отправляется из Краматорска в 17:00 и прибывает в Славянск в 17:33. Он едет через остановки: Ворота КМЗ, Заводской, Шпичкино, Ясногорка, Герасимовка, Андреевка и останавливается в Славянске.
Поезд №6801 Славянск - Краматорск курсирует ежедневно в 7:05 со станции Славянска и прибывает в Краматорск в 7:37. Он едет через остановки: Андреевка, Герасимовка, Ясногорка, Шпичкино, Заводской, Ворота КМЗ. Конечная - в Краматорске.
Поезд №6802 Краматорск - Лозовая ежедневно отправляется из Краматорска в 7:55 и прибывает в Лозовую в 11:42. Проезжает 35 станций.
Поезд №6803 Лозовая - Краматорск ежедневно выезжает из Лозовой в 12:42 и прибывает в Краматорск в 16:42.
Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, поезд, Укрзализниця
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