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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Купянском направлении - из минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Двуречная, Богдановка, Берестовое и Кисловка;
- на Лиманском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Кармазиновка, Заречное, Шийковка и Терны;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное, Иванград, Роздоловка, Зеленополье, Клищеевка и Опытное;
- на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Первомайского;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Осуществил обстрелы в районах Угледара, Пречистовки, Времовки, Большой Новоселки, Белогорья, Зеленого Гая и Малой Токмачки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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