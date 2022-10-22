Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

22.10.2022 08:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

- на Купянском направлении - из минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Двуречная, Богдановка, Берестовое и Кисловка;

- на Лиманском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Кармазиновка, Заречное, Шийковка и Терны;

- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное, Иванград, Роздоловка, Зеленополье, Клищеевка и Опытное;

- на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Первомайского;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Осуществил обстрелы в районах Угледара, Пречистовки, Времовки, Большой Новоселки, Белогорья, Зеленого Гая и Малой Токмачки.