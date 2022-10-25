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Архив - Донецкая область

В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ

25.10.2022 15:00
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В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ

Оккупанты начали паспортизацию жителей Мариуполя, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.
"Паспортизация Мариуполя началась. В Мариупольськом районе в с. Мангуш виданы первые паспорта россии мариупольцам. Правда, не без "черной метки". Место регистрации - "днр Мариуполь". Ты как бы "россиянин", но не такой как россияне. Недонелюдь", - отметил Андрющенко.
В первую очередь паспорта будут выдавать работникам бюджетных учреждений, то есть тем, кто обязан иметь российское гражданство.



Теги: Россия, Мариуполь, паспорт, оккупация
 
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