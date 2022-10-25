В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ

25.10.2022 15:00

Оккупанты начали паспортизацию жителей Мариуполя, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

"Паспортизация Мариуполя началась. В Мариупольськом районе в с. Мангуш виданы первые паспорта россии мариупольцам. Правда, не без "черной метки". Место регистрации - "днр Мариуполь". Ты как бы "россиянин", но не такой как россияне. Недонелюдь", - отметил Андрющенко.

В первую очередь паспорта будут выдавать работникам бюджетных учреждений, то есть тем, кто обязан иметь российское гражданство.