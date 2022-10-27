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Архив - Донецкая область

Жителям Донетчины предлагают бесплатную эвакуацию в Тернопольскую область

27.10.2022 15:00
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Жителям Донетчины предлагают бесплатную эвакуацию в Тернопольскую область

Со 2 ноября начинается бесплатная эвакуация жителей Донетчины в Тернопольскую область. Об этом сообщает горсовет Краматорска.
"Согласно решению Правительственного Координационного штаба со 02 ноября обязательная эвакуация будет перенаправлена из Кировоградской в Тернопольскую область.
Эвакуация в Тернопольскую область будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 4 дня по четным дням, по таким датам - 02.11; 06.11; 10.11; 14.11; 18.11; 22.11; 26.11; 30.11.
Напомним, чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо:
- оставить заявку по телефону +380505448692 (по Краматорску) или +380988903318 (для всех громад Донецкой области);
- для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по телефонам: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224;
- добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске;
- поселиться в Тернопольской области - это бесплатно.
Власть предоставляет такие социальные гарантии:
- бесплатное жилье;
- гуманитарная помощь;
- психологическая помощь;
- медицинская помощь и тому подобное;
- социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу "еДопомога"", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, эвакуация, Тернопольская область
 
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