Жителям Славянска выделили более 9 миллионов гривен на бесплатные дрова

27.10.2022 12:00

В Славянской громаде продолжается работа по обеспечению твёрдым топливом жителей частного сектора. Об этом сообщает председатель ГВА Вадим Лях.

"Из местного бюджета на эти цели выделили 5 млн грн. Ещё 4,9 млн поступили из государственного бюджета.

На сегодня топливо в виде брикетов и пеллет уже получили 300 домохозяйств.

Обращаю внимание, что пеллеты, брикеты или дрова выдаются в том случае, если жилье оборудовано печным отоплением или имеет твердотопливный котёл.

Написать заявление «на дрова» можно в центре детского и юношеского творчества по адресу ул. Центральная, 39, с 9:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь, это касается социально незащищенных граждан.