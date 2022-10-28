В ДонОВА рассказали о ходе восстановления газоснабжения в области

28.10.2022 10:00

В Донецкой области идет активная подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Газоснабжение в Донецкой области будет полностью восстановлено в 15 общинах полностью, еще в 10 - частично, это пункты обогрева и социальные объекты и в 10 невозможно восстановить, поскольку это зона проведения боевых действий и только деоккупированные территории. Там дополнительно развернуты пункты обогрева, приняты меры и уже определены пункты стационарного обогрева, которые будут развернуты на деоккупированных территориях Святогорской и Лиманской общины. Там уже осуществлено распределение субвенции, предоставленной непосредственно от правительства для закупки дров для территориальных общин военных администраций", - пояснил он.