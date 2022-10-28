В Славянске восстановлено стабильное водоснабжение

28.10.2022 13:00

В Славянске возобновлена работа Маяцкого водозабора. Благодаря этому, стабильное водоснабжение будут иметь микрорайоны Лесной, Железнодорожный и другие. Об этом сообщает городская военная администрация.

"Очень благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе! Прежде всего, нашим деминерам. Именно их самоотверженные действия дали возможность работать ДТЭК, восстановить электроснабжение на станцию, - отметил глава громады. - И, безусловно, - сотрудникам нашего "Славгорводоканала". Они сделали все необходимое для того, чтобы подстанция и водозабор работали, и чтобы у наших жителей появилась вода в том количестве, которое нужно!" - отметил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.