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Архив - Донецкая область

В Славянске восстановлено стабильное водоснабжение

28.10.2022 13:00
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В Славянске восстановлено стабильное водоснабжение

В Славянске возобновлена работа Маяцкого водозабора. Благодаря этому, стабильное водоснабжение будут иметь микрорайоны Лесной, Железнодорожный и другие. Об этом сообщает городская военная администрация.
"Очень благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе! Прежде всего, нашим деминерам. Именно их самоотверженные действия дали возможность работать ДТЭК, восстановить электроснабжение на станцию, - отметил глава громады. - И, безусловно, - сотрудникам нашего "Славгорводоканала". Они сделали все необходимое для того, чтобы подстанция и водозабор работали, и чтобы у наших жителей появилась вода в том количестве, которое нужно!" - отметил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Теги: Донбасс, Славянск, водоснабжение, восстановление
 
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