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"Новая почта" опубликовала график работы мобильных отделений на Донетчине
"Новая почта" возобновила свою работу на деоккупированной Донетчине, сообщает пресс-служба почтового оператора.
"В Лимане мобильное отделение работает с понедельника по пятницу с 11:30 до 13:30 по ул. Свободы. Каждый день мы доставляем около 70 посылок с продуктами, одеждой и необходимыми вещами. До войны в Лимане работало 3 отделения Новой почты, но все они разрушены и разграблены. Сейчас начаты строительные и ремонтные работы помещения, чтобы через неделю открыть в Лимане уже стационарное отделение с полным перечнем услуг как доставки, так и финансовых, как и до войны.
В Святогорске мобильное отделение работает в понедельник, среду и пятницу. С 14.30 возле отделения №1 по ул. Шевченко, а затем до 16.00 по адресу ул. Заречная, (возле Лавры). Из-за очень поврежденной дороги и мостов работники Новой почты каждый раз преодолевают 130 километров в одну сторону, вместо 30 км как было раньше, чтобы доставить посылки, гуманитарную помощь, а также генераторы для того, чтобы люди могли зарядить свои устройства для связи с родными.
Жителям деоккупированной Донетчины доступна отправка и получение посылок до 10 кг. Оплатить услуги можно наличными, через мобильное приложение Новой почты или отправить посылку за счет получателя", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Святогорск, график, лиман, Новая почта
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