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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области. Также в районе Майорска в Донецкой области украинские воины уничтожили около 300 оккупантов, которые готовились к нападению. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях враг вел обстрелы:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Невское, Спирное, Ольговка и Новоегоровка;
- на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещеевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Большой Новоселки, Временки, Гуляйполя, Железнодорожного и Павловки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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