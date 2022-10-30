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В Донецкой ОВА сообщили о гибели 5 мирных жителей
30.10.2022 11:00
За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли пять человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram утром в воскресенье, 30 октября.
"За 29 октября стало известно о пяти мирных жителях Донбасса, убитых россиянами: в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клещиевке и Елизаветовке. Еще восемь человек за вчера получили ранения", – написал он.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации: двух в Коровьем Яру, двух в Святогорске и одного в Лимане.
Всего с начала российского вторжения в регионе погибли 1125 человек и еще 2499 пострадали. При этом до сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, погибшие
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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