В Донецкой ОВА сообщили о гибели 5 мирных жителей

30.10.2022 11:00

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли пять человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram утром в воскресенье, 30 октября.

"За 29 октября стало известно о пяти мирных жителях Донбасса, убитых россиянами: в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клещиевке и Елизаветовке. Еще восемь человек за вчера получили ранения", – написал он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации: двух в Коровьем Яру, двух в Святогорске и одного в Лимане.

Всего с начала российского вторжения в регионе погибли 1125 человек и еще 2499 пострадали. При этом до сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.