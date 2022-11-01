Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

01.11.2022 09:00

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали более 600 российских оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

- на Лиманском направлении - из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздоловка, Спорное, Григорьевка и Берестовое;

- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещеевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;

- на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка.