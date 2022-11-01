В Славянске возобновили работу социальные столовые

01.11.2022 11:00

Сегодня, 1 ноября, в Славянске возобнвили работу социальные столовые. Об этом сообщает глава военной администрации города Вадим Лях.

"Сегодня в городе военная администрация возобновляет работу социальных столовых. Они по-прежнему размещаются в школах:

№7 (мкр-н Восточный, ул. Энергетиков, 24)

№15 (мкр-н Центр, ул. Торговая, 8 )

№16 (мкр-н Целинный, ул. 8 Марта, 1)

№18 (мкр-н Железнодорожный-2, ул. Подгорная, 242)

№20 (мкр-н Славтяжмаш, ул. Дарвина, 21).

С 13:00 каждый день, без выходных, все желающие смогут получить здесь горячий обед. При необходимости в свою тару можно взять порцию домой, чтобы накормить маломобильных соседей или родственников", - говорится в сообщении.