Три прифронтовых города Донетчины получили продукты от фонда Ахметова

02.11.2022 08:00

Мирноград, Часов Яр и Торецк получили партию гуманитарной помощи от фонда Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Все три города находятся в непосредственной близости к передовой.

Сообщается, что бригады мобильной выдачи доставили 7200 продуктовых наборов, которые включают самые необходимые и питательные продукты, имеющие длительный срок хранения: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала войны фонд Ахметова передал более 107 тысяч наборов жителям Донбасса - как непосредственно в регионе, так и в местах временного переселения. В целом в 2022 году фонд планирует передать жителям Украины полмиллиона наборов с продуктами питания.