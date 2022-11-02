Главная / Новости / Донецкая область / "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса
Последние новости раздела
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса17:00
- В Славянске возобновляют движение троллейбусов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Три прифронтовых города Донетчины получили продукты от фонда Ахметова08:00
- Возле оккупированной Волновахи уничтожена гостиница с кадыровцами13:00
- В Славянске возобновили работу социальные столовые11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Бахмуте задержали корректировщика ракетных ударов по городу17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецкой ОВА сообщили о гибели 5 мирных жителей11:00
"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса
02.11.2022 17:00
"Укрзалізниця" открыла продажу на анонсированный ночной рейс №191/192 Краматорск - Одесса, сообщает пресс-служба компании.
Продажа осуществляется в приложении, чат-ботах, на сайте "Укрзалізниці" и в билетных кассах, цены стартуют от 364 грн.
Поезд будет отправляться из Краматорска ежедневно с 6. 11 в 15:20 и будет следовать через Славянск, Барвенково, Лозовую, Павлоград, Синельниково, Днепр, Каменское, Вольногорск, Пятихатки, Александрию, Знаменку, Кропивницкий, Плетеный Ташлык, Новоукраинку, Помошную, Первомайск, Врадиевку, Любашевку, Балту, Подольск и Раздельную. Прибытие в Одессу в 10:57.
Обратный рейс будет отправляться из Одессы с 5.11 в 16:51, из Днепра в 06:27 и прибывать в Краматорск в 12:24.
Теги: Донбасс, Одесса, билет, Краматорск, поезд, Укрзализниця
Читайте также:
- Сегодня вечером из Константиновки отправится эвакуационный поезд в Ивано-Франковск
- Ищут след «президентских» пятаков
- Самые громкие скандалы избирательной кампании в Донецкой области
- В Мариуполь прибыл первый поезд из Одессы. ВИДЕО
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор
- "Уберите свой Хюндай": проблемные поезда сняли с рейсов (ВИДЕО)
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса17:00
- СБУ задержала на Луганщине шпионку ФСБ15:00
- В Славянске возобновляют движение троллейбусов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Три прифронтовых города Донетчины получили продукты от фонда Ахметова08:00
- Возле оккупированной Волновахи уничтожена гостиница с кадыровцами13:00
- В Славянске возобновили работу социальные столовые11:00
- Гайдай назвал количество освобожденных населенных пунктов Луганщины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Бахмуте задержали корректировщика ракетных ударов по городу17:00
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса17:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- СБУ задержала на Луганщине шпионку ФСБ15:00
- Притула объявил новый мегасбор для ВСУ (ВИДЕО)13:00
- В Славянске возобновляют движение троллейбусов12:00
- Кабмин расширил список категорий участников программы обеспечения жильем ВПЛ11:00
- НЭК "Укрэнерго" ввела графики почасовых отключений света10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Три прифронтовых города Донетчины получили продукты от фонда Ахметова08:00
- Киевстар заявил о сбое в работе ряда сервисов17:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Бузова приехала "с гуманитарной миссией" в "ДНР"
- Возле оккупированной Волновахи уничтожена гостиница с кадыровцами
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Донецкой ОВА сообщили о гибели 5 мирных жителей
- В Бахмуте задержали корректировщика ракетных ударов по городу
- В Славянске возобновили работу социальные столовые
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Кабмине рассказали о последствиях утренней ракетной атаки РФ
- В Украине вводят экстренные отключения света