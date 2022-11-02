"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса

02.11.2022 17:00

"Укрзалізниця" открыла продажу на анонсированный ночной рейс №191/192 Краматорск - Одесса, сообщает пресс-служба компании.

Продажа осуществляется в приложении, чат-ботах, на сайте "Укрзалізниці" и в билетных кассах, цены стартуют от 364 грн.

Поезд будет отправляться из Краматорска ежедневно с 6. 11 в 15:20 и будет следовать через Славянск, Барвенково, Лозовую, Павлоград, Синельниково, Днепр, Каменское, Вольногорск, Пятихатки, Александрию, Знаменку, Кропивницкий, Плетеный Ташлык, Новоукраинку, Помошную, Первомайск, Врадиевку, Любашевку, Балту, Подольск и Раздельную. Прибытие в Одессу в 10:57.

Обратный рейс будет отправляться из Одессы с 5.11 в 16:51, из Днепра в 06:27 и прибывать в Краматорск в 12:24.