Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили об обстреле горловского "Стирола"

03.11.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО заявили об обстреле горловского "Стирола"

В оккупированной Горловке ночью под обстрел попала территория завода «Стирол» в Калининском районе. Как сообщил «мэр» города Иван Приходько, «Стирол» подвергся обстрелу в 02:19.
«Вследствие прямых попаданий снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен», — сказал он.
Также Приходько уточнил, что три снаряда, выпущенных по административному зданию завода, пробили перекрытия с первого по четвертый этаж. Сильно разрушена медико-санитарная часть, в нее попали два снаряда.



Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, обстрел, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх