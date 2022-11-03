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Жители Бахмута получили электроинструменты и техническое оборудование от Фонда Мкртчана
Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал очередной гуманитарный груз жителям Бахмута, сообщает РБК-Украина.
Местным жителям закупили инструменты, техническое оборудование и вещи для личного пользования. Среди основных позиций - электропилы, стабилизаторы напряжения, фонари, спальники и другие крайне необходимые вещи для зимнего периода.
Все это Мкртчан с другими бойцами подразделения Tacteam Департамента патрульной полиции привезли в город и передали сотрудникам местного ГСЧС.
"Бахмут - самая горячая точка Украины. Здесь живут и работают героические украинцы, ежедневно испытывающие жестокое дыхание войны. Наша команда собрала для них груз, критически необходимый в условиях войны и зимы. Уверен, вместе мы поможем городу противостоять врагу. Отдельно хочу отметить работу сотрудников ГСЧС, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Мы, украинцы, боремся за свою землю, а потому победим", - подчеркнул Эдуард Мкртчан.
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Бахмут
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