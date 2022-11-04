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Архив - Донецкая область

Донецкая область осталась без света

04.11.2022 13:00
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Донецкая область осталась без света

Сегодня, 4 ноября, вся подконтрольная территория Донецкой области осталась без света. Об этом сообщили в Покровской ГВА.
"По информации от главного диспетчера ДТЭК обесточена вся Донецкая область", - говорится в объявлении.
По информации на сайте энергокомпании ДТЭК сообщается, что с 4 ноября по распоряжению НЭК Укрэнерго в Донецкой области происходят стабилизационные отключения света.



Теги: отключение, электроснабжение, Донетчина
 
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