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Донецкая область осталась без света
04.11.2022 13:00
Сегодня, 4 ноября, вся подконтрольная территория Донецкой области осталась без света. Об этом сообщили в Покровской ГВА.
"По информации от главного диспетчера ДТЭК обесточена вся Донецкая область", - говорится в объявлении.
По информации на сайте энергокомпании ДТЭК сообщается, что с 4 ноября по распоряжению НЭК Укрэнерго в Донецкой области происходят стабилизационные отключения света.
Теги: отключение, электроснабжение, Донетчина
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