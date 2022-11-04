Донецкая область осталась без света

04.11.2022 13:00

Сегодня, 4 ноября, вся подконтрольная территория Донецкой области осталась без света. Об этом сообщили в Покровской ГВА.

"По информации от главного диспетчера ДТЭК обесточена вся Донецкая область", - говорится в объявлении.

По информации на сайте энергокомпании ДТЭК сообщается, что с 4 ноября по распоряжению НЭК Укрэнерго в Донецкой области происходят стабилизационные отключения света.