Из прифронтовой Марьинки эвакуировали всех жителей (ВИДЕО)

04.11.2022 08:00

Из города Марьинка Донецкой области, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны России, удалось эвакуировать всех жителей. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Отмечается, что эвакуацию удалось провести благодаря подразделению Белый ангел.

По данным полиции, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

В то же время в соседней Красногоровке еще остаются 800 жителей. Ее также ежедневно обстреливают российские оккупанты.