В Нацполиции рассказали о последствиях обстрела Покровска

04.11.2022 15:00

В результате вражеской атаки 3 ноября погиб гражданский житель, шестеро получили ранения. Разрушен и поврежден 21 жилой дом. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Обстрел начался вчера около 18:45 и продолжался час. Россия ударила по мирному населению из реактивной системы залпового огня "Смерч". Все снаряды оккупанты направили на частный сектор. Более 20 семей остались без жилья или с поврежденными домами. В домах разрушены кровля, стены, выбиты окна и двери, пострадал гражданский транспорт. Перебита газовая труба и трансформатор", - говорится в сообщении.