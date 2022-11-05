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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

05.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клищеевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Вишневое, Новоегоровка, Макеевка и Невское;
на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Зеленополье и Озаряновка;
на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка;
на Новопавловском направлении - из минометов и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Богоявленка, Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Временка и Великая Новоселка.



Теги: Донбасс, война, ситуация
 
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