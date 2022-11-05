В Покровске начался отопительный сезон

05.11.2022 10:00

В Покровске 4 ноября коммунальщики запустили все котельные - в городе официально стартовал отопительный сезон. об этом Общественному рассказал заместитель городского головы Александр Добровольский.

Во-первых, этот отопительный сезон будет сложным из-за отключения света, которые ввели энергетики после атак со стороны рф на энергетические объекты, объясняет он.

"Из-за ограничительных мер по сохранению электроэнергии, некоторые районы общины без света. Ждем, когда дадут напряжение, чтобы и те дома были также с теплом", - рассказывает Александр Добровольский.

Во-вторых, по его словам, в Покровске еще одна угроза стабильному отоплению: жители многоэтажек самостоятельно вмешиваются в систему центрального отопления и сливают воду из батарей.

"Если такая тенденция будет продолжаться и дальше, то будет разбалансирована система, а это приведет к тому, что работа котельных прекратится", - предупреждает Александр Добровольский.

Ведь снова заполнить трубы быстро возможности может и не быть, добавляет заместитель городского головы: вода в громаде подается по графику - три дня через три.

Подключение к газоснабжению частных домов, добавил он, еще продолжается. Ежедневно газовики включают по сто абонентов. Поселки Гнатовка и Первое мая уже полностью с газом.