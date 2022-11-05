Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Покровске начался отопительный сезон

05.11.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Покровске начался отопительный сезон

В Покровске 4 ноября коммунальщики запустили все котельные - в городе официально стартовал отопительный сезон. об этом Общественному рассказал заместитель городского головы Александр Добровольский.
Во-первых, этот отопительный сезон будет сложным из-за отключения света, которые ввели энергетики после атак со стороны рф на энергетические объекты, объясняет он.
"Из-за ограничительных мер по сохранению электроэнергии, некоторые районы общины без света. Ждем, когда дадут напряжение, чтобы и те дома были также с теплом", - рассказывает Александр Добровольский.
Во-вторых, по его словам, в Покровске еще одна угроза стабильному отоплению: жители многоэтажек самостоятельно вмешиваются в систему центрального отопления и сливают воду из батарей.
"Если такая тенденция будет продолжаться и дальше, то будет разбалансирована система, а это приведет к тому, что работа котельных прекратится", - предупреждает Александр Добровольский.
Ведь снова заполнить трубы быстро возможности может и не быть, добавляет заместитель городского головы: вода в громаде подается по графику - три дня через три.
Подключение к газоснабжению частных домов, добавил он, еще продолжается. Ежедневно газовики включают по сто абонентов. Поселки Гнатовка и Первое мая уже полностью с газом.



Теги: Донбасс, отопительный сезон, Покровск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх