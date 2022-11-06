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Архив - Донецкая область

В Константиновке анонсировали прием заявок на бесплатные дрова

06.11.2022 15:00
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В Константиновке анонсировали прием заявок на бесплатные дрова

7 ноября с 13:00 управление соцзащиты населения будет регистрировать заявления от жителей Константиновской городской территориальной громады, проживающих в частном секторе, на получение дров. Об этом сообщает Константиновская ГВА.
Закупку древесины для людей финансирует правительство в рамках государственной программы "бесплатные дрова".
По данным МВА, в первую очередь дрова будут выдавать:

  • людям с инвалидностью I и II групп;
  • пожилым людям, которые находятся на обслуживании в территориальном центре социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Константиновского городского совета;
  • многодетным семьям;
  • людям старше 80 лет;
  • одиноким людям пожилого возраста (60+);
  • жителям, которые на время отопительного периода не пользовались субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • и другим категориям.


Теги: Донбасс, Константиновка, бесплатно, дрова
 
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