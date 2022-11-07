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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

07.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки атаки захватчиков были отражены в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка - в Луганской области. Об этом сообщает Генштаб.
В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.
В Горловке Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожено 5 боевых машин, еще 4 - получили повреждения. В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 - ранеными различной степени тяжести.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Серебрянка, Невское, Макеевка, Белогоровка, Площанка, Спорное и Верхнекаменское;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Майорск, Часов Яр, Клещеевка и Зеленополье;
- на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Опытное;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Ольговское, Дорожнянка, Новополь, Щербаки, Новоданиловка, Временка и Павловка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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