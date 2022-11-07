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В оккупированном Донецке заявили об обстреле управления железной дороги
07.11.2022 12:00
Во временно оккупированном Донецке ночью 7 ноября прогремели взрывы и возник масштабный пожар в здании железнодорожного управления. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ со ссылкой на местные паблики.
Отмечается, что пожарные долго не могли приступить к ликвидации огня, поскольку в гидрантах не было воды.
Как заявил назначенный оккупантами "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
"Сегодня ночью в результате прямого попадания в здание Управления Донецкой железной дороги в Ворошиловском районе пробита стена между 3 и 4 этажами, произошло возгорание", - написал он в Telegram.
Теги: Донецк, пожар, обстрел, центр
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